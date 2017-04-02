竊賊閃避警察 藏衣櫥內被卡住

高市警方追查竊賊，掌握38歲劉姓男子行蹤，確認他暫住朋友家，警方入屋查訪時，劉嫌急得躲進衣櫥，沒想到身材壯碩的他被卡住，自知難逃法網，主動敲衣櫥現身，還拜託員警幫忙把他拖出來，令警方哭笑不得。

苓雅分局三多路派出所女警黃威淇、警員張寬銘追查轄內多起竊案，發現皆與劉嫌有關，經調閱監視器，終於掌握他借住明德街朋友家，日前到這處民宅探訪，入內時劉嫌朋友還謊稱他不在家，但眼尖的黃姓女警早已發現劉嫌犯案時穿的白色拖鞋就放在屋外。

「都看到你了，還不出來！」員警故意向屋內高喊，躲在衣櫥裡的劉嫌心虛，想要自己爬出，沒想到身材壯碩的他被卡住，動彈不得，只好敲衣櫥門，並以台語說：「好啦，幫我一下」，請員警拉他一把。

劉嫌當場坦承犯行，員警並在屋內起出部分贓物，訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時)