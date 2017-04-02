竊賊閃避警察 藏衣櫥內被卡住
高市警方追查竊賊，掌握38歲劉姓男子行蹤，確認他暫住朋友家，警方入屋查訪時，劉嫌急得躲進衣櫥，沒想到身材壯碩的他被卡住，自知難逃法網，主動敲衣櫥現身，還拜託員警幫忙把他拖出來，令警方哭笑不得。
苓雅分局三多路派出所女警黃威淇、警員張寬銘追查轄內多起竊案，發現皆與劉嫌有關，經調閱監視器，終於掌握他借住明德街朋友家，日前到這處民宅探訪，入內時劉嫌朋友還謊稱他不在家，但眼尖的黃姓女警早已發現劉嫌犯案時穿的白色拖鞋就放在屋外。
「都看到你了，還不出來！」員警故意向屋內高喊，躲在衣櫥裡的劉嫌心虛，想要自己爬出，沒想到身材壯碩的他被卡住，動彈不得，只好敲衣櫥門，並以台語說：「好啦，幫我一下」，請員警拉他一把。
劉嫌當場坦承犯行，員警並在屋內起出部分贓物，訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。