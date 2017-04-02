清明陰雨綿綿 大馬華人依舊悼祖先

儘管近期馬來西亞頻頻下雨，應了「清明時節雨紛紛」的古語，不過許多華人仍會在這兩天前往墓地及骨灰塔，以祭祀與掃墓方式來度過清明節。

與許多華人地區一樣，清明節在馬來西亞華人心目中僅次於農曆新年。儘管非大馬公定假日，不過許多遊子仍趁週末回鄉掃墓，並藉著清明節紀念先人及把孝道精神傳承下去外，也趁機全家團聚，導致各主要高速公路都出現車龍。

由於大馬在過去一周頻遭突發暴雨襲擊，這幾天也是陰雨綿綿，仍有不少人撐傘去掃墓。早上7時左右，已有許多墓地及骨灰塔出現掃墓人潮，許多人會帶著鋤頭和鏟子來到祖先墳前除草，有的人也會為墓碑上已褪色的字重新上漆。

由於大馬華人籍貫眾多，包括福建、廣東、客家、海南、潮州等，每個家族祭拜方式不同，不過普遍上都會擺上三牲、糕點、水果及鮮花等進行祭拜儀式。一家人手持清香，隨著長輩向祖先鞠躬行禮，有的也會念經，以緬懷先人的恩情。

之後，大夥就會把各式各樣的紙紮品焚燒，除了傳統的日常用品外，目前高科技紙紮品套裝如平板電腦、智慧型手機、按摩椅及名牌包等也會奉上，讓祖先也能在陰間趕上人間時尚潮流。有些人會燃放鞭炮，以祈求「旺山」，即帶旺子孫之意。

至於靈骨安放在骨灰塔先人，子孫除了會供奉各種食物外，也會在骨灰塔前送上鮮花，而不會選擇焚燒紙紮品，這種環保又方便方式在比較大的城市中較受現代人歡迎。1060402

(中央社)