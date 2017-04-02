BMW亂停車遭吉普車教訓 網友喊正義

我要評比

網路上出現一段影片，顯示1輛BMW房車占了兩個停車位，有輛吉普車的駕駛看不下去，將BMW頂正，幫忙把車停好。喊讚網友說這是「社會正義」，但也有人質疑這種作法太超過。

倫敦「每日郵報」（Daily Mail）報導，網路上一段未指明地點的影片顯示，1輛BMW佔用2個停車格，顯然想避免遭到其他車輛碰撞，不爽的吉普車駕駛多次硬頂這輛車內無人的BMW，「協助」將它停妥在停車格內後駛離。

白吉普車裝有特製保險桿，在BMW左後門頂出凹痕。

支持網友說：「是推...不是撞」、「優秀」。還有人熱烈地說：「這是社會正義....愛你喔」、「為甚麼BMW司機總是佔2個停車位？」。

另有網友不服氣說：「明明有那麼多空位，這犯了毀損罪，希望你會被抓到」。

不贊成這種行為的網友說：「兩人都很糟，吉普車蓄意損壞BMW，應被控毀損；BMW停車的方式則展現了BMW司機一貫的傲慢態度。」1060402

(中央社)