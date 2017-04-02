兒童節應景 高雄綠委不約而同提議建樂園
配合兒童節，有意參加市長初選的綠營立委們趁機行銷，管碧玲2日參加岡山航空教育展示館時，提議在岡山引進兒童育樂中心；陳其邁則發出新聞稿，建議打造開放式體驗樂園；而趙天麟也將於3日開記者會，建議提高高雄生育補助，讓市民放心生二寶。
管碧玲建議，可比照台北基河路科學館的模式，在岡山航空教育展示館周邊，也要引進一個「兒童育樂中心」，讓大岡山成為適合成家立業的科技青年城，讓他們在這裡養育他們優秀的下一代。
管媽今天下午更與高雄市立文化中心內的親子餐廳合作，找來「兒童界的天王」波力、安寶，引起現場一陣騷動，管碧玲發送糖果、布丁，也化身「管婆婆」教小朋友唱即將失傳的童謠，提前共度兒童節。
陳其邁則表示，高雄雖然沒有兒童樂園，但隨著城市日益進步，已不缺以遊樂設施為主的樂園，因此他提議比照波蘭，創造一座專屬孩子的「開放式體驗園區」，未來也不排除邀請市民co-design，共同參與設計體驗公園。
他以波蘭第二大城市克拉科夫，在歐盟支持下的兒童體驗公園為例，在6公頃的露天公園裡有超過60種力學、光學、靜水應力、磁性等特性的體驗設施，不論大人、小朋友都可以體驗太空人訓練用的「多軸椅」，在地理公園、綠野迷宮探險。
趙天麟連假頭2天未特別排行程，讓助理也能夠返鄉掃墓，不過他也緊抓兒童節假期時機宣傳政策，將於3日上午舉辦「安心托育」記者會，提出他對提高高雄市生育津貼的建議，真正鼓勵市民一起拚生第二胎。
(中時)
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