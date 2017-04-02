北斗潤餅輝46鼎火爐全開 四天賣10萬張餅皮
清明節連假，許多民眾舉家返鄉祭祖掃墓，少不了要與親友一同享用「潤餅夾」，隱身在北斗大菜市場的「潤餅輝」，周末起每天清早4點多就出現排隊人潮，昨天46鼎火爐全開，業者初估今年四天假期至少賣出10萬張餅皮。
清明寒食、就是要來一捲潤餅！「潤餅輝」攤位內外人聲鼎沸，生意強強滾，內部近20名工作人員動作俐落，手裡抓握著濕潤麵團，一起一落間就完成一張張薄透如紙的潤餅皮，排隊的人潮從一早到近午沒斷過。
嫁到北斗的郭小姐說，每年都會來買2斤餅皮拜拜、做潤餅捲，現做的潤餅皮最好吃，皮薄韌性夠，口感濕潤有咬勁，包裹各種自製餡料再撒點花生糖粉，簡單營養又美味。
第五代業者陳奕汝表示，慎終追遠，許多民眾延續風俗傳統在清明節吃潤餅，每年清明節前夕，就得家族總動員，這幾天天未亮四兄妹就趕到菜市場裡備料、架火爐，4點準時開爐，得一路忙到晚間8、9點。
陳奕汝說，潤餅皮製作速度快，但因排隊人潮眾多，今年開了46爐，平均一天約需要用掉近1千公斤麵粉，換算約可製作3萬2千張，4天連假總計至少賣出10萬張。
(中時)
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