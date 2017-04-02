洪心騏初先發好投獲MVP 統一對兄弟4連勝

統一獅先發洪心騏。（葉姵妤攝）

統一獅與中信兄弟雙重賽晚場賽事，獅隊排出新秀洪心騏掛帥，生涯初先發繳出6局失2分表現，隊友打線也適時發揮，再加上兄弟前2任投手奉送10次保送，獅隊前5局就攻進10分奠定勝基，最終以11比6勝出，對戰兄弟4連勝。

兄弟洋投艾迪頓遭韓職挖角，本周賽事先發吃緊，此戰排出林煜清掛帥，這也是他繼2015年9月20日之後再度先發，首局投出保送後被唐肇廷敲安打失1分，第2局被首名打者買嘉儀轟出左外野陽春全壘打（本季首轟），之後再因觸身球和唐肇廷的安打掉分，第4局再投3保送、被敲2安，失2分。

第5局兄弟換投邱品睿仍沒能止血，滿壘時被陳傑憲敲出帶有2分打點的二壘安打，之後林志祥也以適時安打送回2分，之後鄭鎧文又在滿壘時敲出高飛犧牲打，獅隊單局進帳5分，一舉將領先開拉開為10比1。

獅隊此戰排出23歲新秀洪心騏掛帥，首局接連被張志豪和林智勝敲出安打失1分，之後狀況回穩，直到6局下才再被蔣智賢轟陽春炮（本季第3轟）失分。

洪心騏退場後，兄弟7局下展開反攻，面對獅隊第2任投手林航，王勝偉先敲安打，之後張志豪掃出右外野三壘安打，詹子賢代打選到保送，獅隊換投傅于剛後又連續被蔣智賢、彭政閔擊出安打，兄弟單局追回4分，還以6比10落後。

第8局兄弟推出陳鴻文關門，投出1次保送沒有失分，續投9局上時則接連被陳傑憲、林志祥敲安打失1分，獅隊再將比分改寫為11比6。

洪心騏此戰先發6局，用了90球，被敲6支安打，送出6次三振，失2分，生涯初先發就奪勝，獲選單場MVP；林煜清主投4局，用了86球，被敲5支安打（1轟），投出6次保送（1次觸身球），失5分，吞敗投。

(中時電子報)