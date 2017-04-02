日媒：台未經同意在日EEZ內調查 去年最多

產經新聞報導，台灣去年在日本專屬經濟海域(EEZ)釣魚台及與那國島附近「未經同意」從事海洋調查次數達8次，是10年來最多。2008年及2009年均為6次，次多。

日本海上保安廳接受產經新聞專訪時指出，台灣自2008年以來，幾乎每年都在未獲同意情況下進入日本EEZ從事海洋調查，2014年起連續3年增加。

海上保安廳表示，去年8月27日至29日，台灣的海研1號行經久場島及大正島北方時，被發現有類似電纜的東西沒入海中。去年4月20日至22日，航行在與那國島西埼燈塔北北西方位的海研2號，被發現自船尾將類似繩索的東西放入海中。由於「調查活動均未經許可」，曾要求停止，但未獲回應。1060402

(中央社)