試點計畫失敗 紐約地鐵垃圾量不減反增

我要評比

紐約地鐵堪稱是全球最大、也最髒亂的地下鐵路系統之一，官員因此展開1項罕見的實驗性計畫。他們撤除了39個地鐵站內的垃圾桶，認為此舉可能有助制止通勤族把垃圾帶進車站。

然而，在這座繁忙的大城市，人們經常在奔波時快速解決一餐，這項計畫顯然行不通。

「美國新聞與世界報導」（US News & World Report）引述美聯社報導，紐約通勤族並未養成把垃圾帶走的好習慣，而是將飲料罐和零食包裝袋丟在月台和軌道上，引發火災。飢腸轆轆的老鼠也在垃圾滿溢的車站裡四處穿梭。

紐約大都會運輸局（MTA）決定停止這項計畫。

紐約州審計長迪那波里（Thomas DiNapoli）說，「大都會運輸局耗費5年時間，認清了結束這項爭議性實驗的必要，我們對此感到高興，這項計畫幾乎沒有提升乘客的通勤體驗。」

根據迪那波里公布的統計報告，實驗結果顯示，全線軌道因垃圾起火的頻率並未減少。

大都會運輸局發言人德法爾科（Beth DeFalco）在聲明中說，這項計畫值得一試，也帶來某些正面影響，包括沒有時而滿溢的垃圾桶，軌道發生火災的次數較少，但此舉終究「不是讓車站保持整潔的最有效辦法」。

大都會運輸局說，去年9月便決定在每個試點站放回垃圾桶，不過紐約州官員如今才展開最後評估。

許多仰賴地鐵的通勤族直言，並不贊同撤除垃圾桶的舉措。

通勤族巴德（Desiree Bard）說：「沒了垃圾桶，垃圾量不減反增，四處都是垃圾。」

一旦進入沒有垃圾桶的地鐵站，卻又需要丟垃圾時，她說，「只能一直拿在手上，直到出了地鐵站找到垃圾桶，而我覺得這有些困難；我不想把垃圾放進包包裡」。

另1名通勤族說，只好暫時把垃圾放進包包，「但不是每個人都提著手提包」。

她說：「我認為每個地方都應設置垃圾桶，如果不放垃圾桶，就會導致其他問題，例如隨手亂扔，或是把垃圾丟在不該丟的地方。」（譯者：中央社劉文瑜）1060402

(中央社)