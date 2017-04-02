印度羽球公開賽 周天成亞軍

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台灣羽球好手周天成今天在印度公開賽遭丹麥名將安塞龍（Viktor Axelsen）以直落二擊敗，最後獲得本次賽事男單冠亞軍。

世羽聯（BWF）超級系列賽（World Superseries）等級，總獎金32萬5000美元（約新台幣982萬元）的印度公開賽（YONEX SUNRISE India Open），當地時間3月28日起在印度進行6天賽事。

男單世界排名第9的周天成今天在男子單打賽事以13比21、10比21敗給世界排名第4的安塞龍，最後獲得亞軍。1060402

(中央社)