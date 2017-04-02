電商衝擊實體經濟 馬雲：網路非替罪羊

我要評比

針對「電商衝擊實體經濟」的言論，中國大陸網路巨擘阿里巴巴集團創辦人馬雲今天表示，實體經濟一直很難做，但網路不應該成為替罪羊。企業做不好不能怪網路。

中新社報導，馬雲是在深圳舉行的2017IT領袖峰會上演講時，做上述表示。

他指出，現在網路經濟也不一定做得都好，百度、阿里巴巴和騰訊做得好是因為有核心競爭力，如果沒有核心技術，只是靠規模，無論是網路經濟還是實體經濟都會倒下。

馬雲在演講中也提出之前的「五新論」（新零售、新製造、新金融、新技術和新能源）。

關於「新製造」，他認為，廣東製造業在未來10年至15年，受到的衝擊遠遠超過長江三角洲，「因為這兒（廣東）一直以來是加工、標準化、流水線，這要引起高度重視」。

馬雲說，未來的製造業講究智慧化、個性化和定製化。未來二三十年是網路時代，社會和經濟變革的速度會越來越快，應該思考如何利用網路，將東西做得更好。1060402

(中央社)