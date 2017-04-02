陳美鳳代言燕窩 30秒廣告竟拍攝超過15小時
「台灣最美歐巴桑」陳美鳳最近以7位數，接下頂級燕窩「鳳凰天后燕」代言，日前還特地飛到產地馬來西亞，實際瞭解採摘燕窩過程，她也利用清明連假假期進棚拍廣告，雖然僅短短30秒的畫面，但要求完美、力求精益求精的她，卻拍了足足一整天超過15個小時，還不斷和導演兩人討論拍攝成果，十分敬業。
陳美鳳專程飛到馬來西亞造訪燕窩工廠，全程瞭解製作過程，確認食品安全，才點頭答應代言，恢復單身的她也透露，在當地確實有男性猛獻殷勤，對方知道她的願望之一就是吃榴槤，特別準備兩種不同品種的榴槤讓她品嘗，她真好吃，有2種榴槤都讓我試了」，被問是否會有更進一步？她笑說，就是男性友人而已啦。
她昨拍廣告也不忘分享平時保養祕訣：「如果沒有拍8點檔熬夜的話，通常都會自己準備早餐，平常不要給自己太大壓力，運動就是走路，慢走或快走都可以，也會在家裡做一些伸展動作。」她強調：「要好好過生活，就要努力工作，所以我每次工作都樂在其中，之後就會安排休閒活動，例如出國犒賞自己。」
(中時)
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