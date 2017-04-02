再表忠 李鴻忠：天津堅決服從服務雄安新區

大陸1日公布，將在京津冀一體化戰略下，新設河北雄安新區，以對習近平表忠著名的天津市委書記李鴻忠，再次藉此表忠，強調黨中央要求天津扮演什麼角色，我們就扮演什麼角色，「在服務雄安新區建設上，需要天津付出、支持、調整什麼，我們都堅決服從」。

天津市委書記李鴻忠在去年1月15日，時任湖北省委書記的一場會議中，強調「習近平總書記是黨中央的領導核心」，「自覺維護黨中央權威，就要自覺維護習近平總書記這個領導核心」，成為首個在公開講話中直接提出「習近平是核心」的政府官員。

李鴻忠在去年9月上任天津市委書記，在天津召開的會議中，也不忘對習表忠，有媒體統計，單單去年一年，李鴻忠已6次公開表態擁護「習核心」。

天津日報報導，在1日大陸公告將在京津冀一體化戰略下，新設「河北雄安新區」，李鴻忠於當日召開市委常委會議上，除了讚頌雄安新區是國家重大的歷史性戰略選擇，是千年大計，也強調要遵從服從於京津冀協同發展大局，自覺打破「一畝三分地」的思維定式，以黨中央的決策部署為指針，以習近平總書記的重要要求為號令。

李鴻忠說，「黨中央要求天津扮演什麼角色，我們就扮演什麼角色；黨中央要求天津做什麼，我們就做什麼；在服務雄安新區建設上，需要天津付出、支持、調整什麼，我們都堅決服從」。

(旺報)