蜜腿女神UIE持續消瘦 鳥仔腿嚇壞粉絲
韓國女團After School成員UIE（金宥珍），曾因為擁有一雙黃金比例的大長腿，被封為「蜜腿女神」，迅速走紅演藝圈。然而她近日現身公開活動，就被發現身材持續消瘦，一雙蜜腿驚成鳥仔腿，令粉絲相當擔心她的健康狀態。
其實早在去年9月，UIE就被發現昔日圓臉明顯消風，瘦成瓜子臉的模樣一度引來整形傳聞。然而事隔半年後，UIE身材絲毫沒恢復，反有越來越瘦的趨勢，昔日一雙蜜大腿暫時回不去了。
(中時電子報)
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