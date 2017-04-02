蜜腿女神UIE持續消瘦 鳥仔腿嚇壞粉絲

UIE上月底出席公開活動，露出鳥仔腿(左圖)。(取自韓網)

UIE身材越來越纖細。(取自韓網)

韓國女團After School成員UIE（金宥珍），曾因為擁有一雙黃金比例的大長腿，被封為「蜜腿女神」，迅速走紅演藝圈。然而她近日現身公開活動，就被發現身材持續消瘦，一雙蜜腿驚成鳥仔腿，令粉絲相當擔心她的健康狀態。

其實早在去年9月，UIE就被發現昔日圓臉明顯消風，瘦成瓜子臉的模樣一度引來整形傳聞。然而事隔半年後，UIE身材絲毫沒恢復，反有越來越瘦的趨勢，昔日一雙蜜大腿暫時回不去了。

(中時電子報)