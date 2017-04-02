打不過天敵 周天成印度超羽賽銀恨
台灣「羽球一哥」周天成，2日生涯首闖印度超羽賽冠軍戰，遭遇賽前6度對戰僅1勝的世界排名第4的丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen），開賽就打得艱辛，最終13比21、10比21飲恨，不過亞軍仍改寫個人賽史最佳成績。
周天成生涯第3度打入超級系列賽冠軍戰，2日力拚生涯第2座超級系列賽冠軍，但194公分的「丹麥一哥」安賽龍，全場掌握進攻節奏，場邊觀眾也一面倒，不時喊著「Viktor！」「Viktor！」，讓周天成腹背受敵陷入苦戰。
雖然周天成開局一度取得5比4領先，但隨後安賽龍打出一波6比0攻勢，小天幾次強力躍起殺球都被安賽龍救回，13比21先失首局。
換邊再戰，周天成3比1打出不錯開局，但隨後多拍來回沒能拿下重傷士氣，讓氣勢重回到安賽龍，又被對手連下5分。小天積極搶攻但多半失誤收場，局末小天正面扣殺、加上後排積極連拿兩分可惜為時已晚，最後網前小球再度掛網，失誤將冠軍奉送丹麥一哥。
儘管周天成無緣繼2014年法國超羽賽後，再捧生涯第2座超羽賽冠軍，但亞軍仍寫下個人賽史新猷。
(中時電子報)
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