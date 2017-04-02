陳子強情義相挺 執導演筒助彰警拍攝微電影
彰化縣警察局微電影「關鍵逆襲」開拍，藝人陳子強受邀擔任導演，並擔任主角，與其劇組義務支援拍攝，片中驚險的爆破、警匪追逐、車輛衝撞等精彩鏡頭，一個不少，本周殺青後，將在警察節前一周正式首播。
不讓高雄市警局專美於前，在埔心警友站站長許增鏞居中牽線下，找來多年好友陳子強執導演筒並擔綱演出，出身明華園從小受過專業嚴格武術訓練的他，許多高難度的危險動作戲皆親自上陣。
劇情以警方提供的30多件真實刑事偵查案件改編，陳子強飾演胸無大志的天兵警察，卻在偵辦一對遭毒品控制、又因家暴逃家的姊妹花案件過程中，找到熱情與自信，及身為警察的尊嚴，最後成為偵破大案的英雄。
溪湖副分局長林神改指出，「關鍵逆襲」由陳子強所屬劇組團隊「強勢登場電影工作室」義務協助拍攝並贊助相關耗材，警方動員20餘名警力與劇組10多人共同演出，所有作業都在縣內取景，昨天殺青，將在警察節前一周首播，相信是一部相當真實又感人的作品，請大家拭目以待。
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(中時)
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