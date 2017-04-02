日媒：台船闖日專屬海域件數創新高

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日本「產經新聞」今天頭版頭條報導，台灣去年「未經日本同意」在日本專屬海域進行海洋調查的件數有8件，創新高紀錄，這是因為台灣海洋權益意識升高。

報導指出，台灣的海調船在釣魚台與與那國島的周邊海域航行，日本海上保安廳（相當於海巡署）統計這10年來台灣的海洋調查活動件數。

資料顯示，從2008年以來，台灣每年都在「未經日本同意」的情況下，進行海洋調查。2014年以來，連續3年件數增加。去年有8件，創最多紀錄。其次是2008、2009年各有6件。

日本海上保安廳表示，去年8月27至29日，在釣魚台黃尾嶼（日本稱久場島）、赤尾嶼（日本稱大正島）的北方等海域，日本海上保安廳的飛機、巡邏船觀察到台灣海調船「海研1號」將纜線類的物品放入海中。

去年4月20至22日，在與那國島的西埼燈塔的北北西，台灣的海調船「海研2號」從船尾有繩索類的物品放置海中航行。日本海上保安廳認為，這些都是「未經日本同意」的海洋調查活動，要求台灣的海調船停止作業，但未獲回應。

報導指出，南海周邊各國近年來對海洋權益的意識高張，台灣主張擁有釣魚台主權。

日本海上保安廳觀察到，南韓去年在竹島（南韓稱獨島）周邊的日本專屬海域進行海洋調查活動。

產經新聞在14版刊登了位於沖繩縣石垣島的「八重山日報」總編輯仲新城誠以「奪取釣魚台是中國進出太平洋的里程碑」為題的投稿。

文中指出，釣魚台群島南方的石垣島有5萬居民，釣魚台如果被軍事基地化，中國大陸軍方隨時可突襲石垣島。距離石垣島約400公里的沖繩本島有駐日美軍集中駐紮，如果受到破壞的話，中國大陸將取得太平洋地區的霸權。對中國大陸而言，從占領釣魚台到稱霸太平洋，將如骨牌效應步步進逼。

仲新城表示，日本因為有憲法第9條的規定，沒受到他國軍事攻擊，無法反擊。1060402

(中央社)