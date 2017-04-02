聶樹斌案將拍成電影 最高法稱愚人節新聞

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對於近來有媒體報導稱聶樹斌案將拍成電影一事，最高人民法院第二巡迴法庭2日透過微信公眾號回應稱，此消息不實，純屬愚人節新聞。

《中國新聞週刊》4月1日報導，據知情人透露，聶樹斌案將拍成電影。此事是最高人民法院第二巡迴法庭庭長、負責聶案再審的法官胡雲騰力主促成的。目前，劇本的前期籌措工作已經開始。

此消息一經刊發，隨即引發媒體廣泛轉載。4月2日，最高法第二巡迴法庭透過微信公眾號「第二巡迴法庭」發出澄清聲明，指此消息不實，純屬愚人節新聞。

(旺報)