山海城3校城鄉共學 淨灘、探索濕地生態

彰化縣大城鄉的美豐國小、苗栗南庄東河國小、桃園市桃園國小結為夥伴進行城鄉共學，1日起趁著春假三天到彰化西南沿海，體驗探索海洋文化。(謝瓊雲攝)

三校參與學童在王功潮間帶探索濕地生態，與寄居蟹近距離接觸，並感受強烈東北季風的吹襲。(謝瓊雲攝)

三校山、海、城的城鄉共學第二站，來到彰化西海岸，參與師生同步在王功海灘上展開淨灘行動。(謝瓊雲攝)

學童們站在木麻黃樹林裡，專注聆聽王功蚵藝協會導覽人員的解說，認識濱海地區常見的植物。（謝瓊雲攝）

位在大城鄉的美豐國小，與苗栗南庄東河國小、桃園市桃園國小合作共學，利用春假3天來到彰化西南偏鄉， 120名師生與家長2日到王功漁港，認識台灣西海岸近岸的海洋文化。

城鄉共學、山海城學童跨縣市當學伴！教育部推動中小學城鄉共學，鼓勵城鄉學校結為夥伴，輪流到彼此的學校體驗交流，讓更多學生踏出熟悉的領域，體驗全然不同的校園、城鄉文化。

三所國小5、6年級學童各21人，每3人組成學伴，寒假1月時已先到東河國小五天四夜，體驗向天湖部落和賽夏族原民文化，下個月則將到桃園體驗大都會的智慧學校數位學堂與創客教室，進行成果發表展演。

美豐國小校長李慶齡說，海邊活動對山城、都會區的孩子來說，新鮮又有趣，今天上午先至潮間帶巡禮、認識寄居蟹等生物，再展開淨灘活動，下午則有創意彩繪蚵殼、環保教育及濱海生態巡禮，認識濱海溼地的植物林相。

東河國小校長高清菊說，3校共學活動，到訪前會透過共讀繪本粗淺認識當地文化，寒假的山城體驗、春假3天濱海活動，參加學員都在教室地板打地舖，但接下來到桃園時則會住在接待家庭homestay，半年的共學不只拓展孩子視野，也讓來自城鄉不同背景的學童與其家庭，彼此間建立起深厚的情誼。

(中時)