蘇志燮20週年特製香水 粉絲聞味皺眉

出道20週年的韓星蘇志燮今晚登台見粉絲，用中文說「愛你唷」，加碼送手指愛心，說完露出害羞笑容。特製香水送粉絲，還幫粉絲噴在手腕，但粉絲聞完味道皺眉，笑翻全場。

蘇志燮2004年以韓劇「對不起，我愛你」走紅，近年演出韓劇「主君的太陽」、「我的維納斯」，人氣翻漲。第3度來台辦粉絲見面會，晚間在台北國際會議中心登場，與2300名粉絲同樂。

開場蘇志燮嘴甜喊來見「蘇太太們」，立刻引起粉絲尖叫，坦言當演員20年，換成年齡來看已是成年人；常在戲裡大秀結實肌肉，現場被拱脫上衣，自嘲近來沒作品演出，「現在我身上什麼東西都沒有」。

粉絲好奇有沒有裸睡過？蘇志燮說，印象中好像有，但不太喜歡裸睡，有點不方便；如果有超能力變透明人時，他想全裸出去外面逛，主持人Lulu追問要是超能力突然消失？笑回「就把臉遮住」。

蘇志燮特製香水送唯一幸運粉絲，還幫粉絲噴在手腕，沒想到粉絲聞完立刻皺眉，笑翻全場，原來是他很喜歡的水蜜桃香味，粉絲走回座位路上，其他人還搶著試聞。

從鐵人三項、照顧小孩二選一時，蘇志燮選照顧小孩，直喊很喜歡小孩，運動實在做太多很厭煩，笑稱小孩一開始看到他會覺得有點可怕，但相處後就會變親近，他的心情也會變得很好，以後想多生一點，但還是要問未來太太。1060402

(中央社)