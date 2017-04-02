六龜再傳火燒山 警消漏夜警戒
高雄市六龜區新威里二坡地區今天再度發生火燒山火警，火勢延燒至晚間仍未撲滅，所幸附近沒有民宅，也沒有傳出人員受困，警消在火場周遭開闢防火線漏夜警戒，防範火勢蔓延。
高市消防局說，當地山林火警3月31日就已發生，消防局前往警戒，所幸昨晚漏夜大雨澆熄火勢，沒想到今天下午2時30分左右又竄出火苗，起火點有多處，延燒至晚間仍未撲滅，熊熊火光照亮附近夜空。
消防局表示，由於現場都為山林，救火十分困難，消防人員只能在外圍闢防火線，並加派水車警戒圍堵火勢，防範火勢向外蔓延。
消防局說，待火勢撲滅後才能調查遭波及受損林地面積，以及火警原因。1060402
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。