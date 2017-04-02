六龜再傳火燒山 警消漏夜警戒

我要評比

高雄市六龜區新威里二坡地區今天再度發生火燒山火警，火勢延燒至晚間仍未撲滅，所幸附近沒有民宅，也沒有傳出人員受困，警消在火場周遭開闢防火線漏夜警戒，防範火勢蔓延。

高市消防局說，當地山林火警3月31日就已發生，消防局前往警戒，所幸昨晚漏夜大雨澆熄火勢，沒想到今天下午2時30分左右又竄出火苗，起火點有多處，延燒至晚間仍未撲滅，熊熊火光照亮附近夜空。

消防局表示，由於現場都為山林，救火十分困難，消防人員只能在外圍闢防火線，並加派水車警戒圍堵火勢，防範火勢向外蔓延。

消防局說，待火勢撲滅後才能調查遭波及受損林地面積，以及火警原因。1060402

(中央社)