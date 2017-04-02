于歡案 調查組：警員處置不當

殺辱母者的于歡案經媒體報導後，山東聊城市迅速成立由市紀委、市委政法委牽頭的聯合工作組，就案件涉及有關問題展開調查。調查組認為，處理此案的警員在處置過程中存在處理不力、對現場處置嚴重失責等失職行為。

聊城新聞網2日報導，調查組已經調取有關報警電話錄音、與于歡的母親蘇銀霞有關的投訴、相關的報警處理影片和紀錄等資料，查閱分析處警現場執法記錄儀影片、廠區監控影片、卷宗筆錄等資料，對案件相關人員進行取證談話。

經調查，2016年4月13日，警員郭增金等人未能及時採取有效措施保護蘇銀霞的人身安全；2016年4月14日，警員朱秀明等人在多名討債人員阻止于歡、蘇銀霞離開接待室的情況下，未採取有效措施。

(旺報)