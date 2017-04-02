管碧玲：「科技青年城」需要兒童樂園
管碧玲委員今天上午到岡山參加「航空教育展示館」的OT啟用暨全民童樂會。管委員致詞時說：今天這個館的成立是兒童節的大盛事，也是北高雄的大盛事，也是讓高雄成為「科技青年城」夢想的開始。
管碧玲委員也說：大岡山地區有路竹科學園區、本洲工業區、永安工業區，是青年人聚集在此工作築夢的科技廊帶。青年人要在此成家立業，需要便宜的住宅、優秀的居住環境與成家適合親子生活的條件。不要讓我們的青年在這裡工作卻住到台南去。站在建設大岡山地區教育設施的立場，我們不能OT出去後，就將一切責任推給OT廠商，反而還要整合教育部與文化部的資源，加碼整合進來建設。
管碧玲委員說：我的願景是比照台北基河路科學館的模式，台北原來的圓山兒童育樂中心，已經搬到科學館的旁邊。在我們整合交通建設的同時，我們這個航空教育展示館周邊，也要引進一個「兒童育樂中心」，讓大岡山成為適合成家立業的科技青年城，讓他們在這裡養育他們優秀的下一代。
今天下午管碧玲也在文化中心，舉辦了一場現在小朋友很喜愛的卡通「《波力救援小隊》要集合囉」的活動。管碧玲在會中除了帶出小朋友很喜愛的卡通人物波力與安寶，進行有獎徵答外，也教小朋友唱古早台語童謠玩古早遊戲。管碧玲與年輕家庭的爸爸媽媽們，一起陪伴他們的寶貝，歡度了一個輕鬆愉快的兒童節。
(中時)
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