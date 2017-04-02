讀賣：美國考慮對台軍售最新武器
日本《讀賣新聞》2日發自華府的報導指出，美國考慮最快在今夏對台軍售，還包括過去不曾售台的新武器。
報導中引述數位美台消息人士的說法指出，美國考慮今年夏天出售台灣新武器，美國歷代政權不出售給台灣的新型戰鬥機也列入評估對象中，軍售金額也可能創歷史新高。
美國總統川普6、7日將與中國國家主席習近平在佛羅里達舉行會談，摸索如何建構中美關係。川普先前質疑讓中方神經緊繃的「一中政策」，但自從2月與習近平通話後，顯示出確認了維持一中政策等的柔軟姿態。
《讀賣》分析，美國歷代政權與台灣維持關係，是藉由軍售等，加強參與防衛台灣，以在中美台關係中取得平衡。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。