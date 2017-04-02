讀賣：美國考慮對台軍售最新武器

我要評比

日本《讀賣新聞》2日發自華府的報導指出，美國考慮最快在今夏對台軍售，還包括過去不曾售台的新武器。

報導中引述數位美台消息人士的說法指出，美國考慮今年夏天出售台灣新武器，美國歷代政權不出售給台灣的新型戰鬥機也列入評估對象中，軍售金額也可能創歷史新高。

美國總統川普6、7日將與中國國家主席習近平在佛羅里達舉行會談，摸索如何建構中美關係。川普先前質疑讓中方神經緊繃的「一中政策」，但自從2月與習近平通話後，顯示出確認了維持一中政策等的柔軟姿態。

《讀賣》分析，美國歷代政權與台灣維持關係，是藉由軍售等，加強參與防衛台灣，以在中美台關係中取得平衡。

(中時)