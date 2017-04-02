姦殺遭判11年 出獄再竊15起遭重判
20年前犯下性侵、殺害女學生的蘇姓男子，出獄後因缺錢花用，在新北市瑞芳區到處行竊，總計犯下13起竊盜，2起竊盜未遂，遭法院重判6年10月。
判決書指出，當時年僅14歲的蘇男，於民國86年12月間，潛入友人瑞芳住處欲行竊，見友人16歲的姊姊獨自在家，便以水果刀脅迫性侵得逞，蘇男事後擔心被害人報警，以水果刀猛刺她21刀致死。
蘇男犯案後清理現場，還撿起遺留床上的毛髮吞進肚子，使全案一度陷入膠著，直到案發4年後，蘇男因其他案件被捕，由於良心不安主動供出犯案。
蘇男一審時被依性侵殺人、強盜等罪，合併判刑20年，案件到更四審，因強盜部分獲判無罪，合議庭就性侵殺人判他11年，最高法院駁回檢方上訴，全案定讞。
未料現年33歲的蘇男於去年8月出獄後，因缺錢花用，竟從民國105年10月19日起至12月6日期間，連續犯下13起竊盜，2起竊盜未遂，住宅、飲料店、雜貨店都遭殃，宮廟也不放過，香油錢遭竊3000元，甚至連路旁機車鑰匙未拔，也被蘇男竊走代步。
蘇男在法院審理時坦承不諱，基隆地院審理後，由於12件是侵入他人住宅行竊，依加重竊盜等罪，判蘇男6年10月，另行竊飲料店、雜貨店和偷機車部分，則依普通竊盜罪，處有期徒刑10月，得易科罰金，全案可上訴。1060402
(中央社)
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