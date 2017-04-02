太犯規！最正空姐爆乳當伴娘

林佩瑤爆乳當伴娘。(取自林佩瑤臉書)

林佩瑤隨後PO出與新娘美美合照，感謝大家不嫌棄。(取自林佩瑤臉書)

華航最正空姐林佩瑤，過去曾為一圓歌手夢，留職停薪參加第二屆《超級星光大道》，最後拿下第9名的好成績。臉書擁有9萬粉絲追蹤的她，今日一大早更PO出一張火辣伴娘照，爆乳好身材加上甜美臉蛋，令網友直呼太犯規。

林佩瑤今早一張爆乳伴娘照，引發網友熱烈討論，她剛剛也在臉書謙虛回應，「伴娘任務結束！換裝準備大口吃喜酒囉。剛剛經由朋友告知才知道上了新聞，謝謝大家不嫌棄，但其實今天最厲害的是新娘本人」，還附上一張與新娘超正合照，證明有圖有真相。

(中時電子報)