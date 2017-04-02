被叫25年「康安」 吳鈴山演這角色產生不少職業傷害

吳鈴山20年前演出的康安令人印象深刻，這兩年則靠朱火爐一角再獲矚目。（經紀人提供）

吳鈴山之前拍戲曾巧合看到病房「503」與自己名字諧音類似。（經紀人提供）

吳鈴山靠健身「回春」。（經紀人提供）

吳鈴山與老婆經常曬恩愛。（經紀人提供）

吳鈴山有時間就會陪兩個孩子。（經紀人提供）

吳鈴山演出《甘味人生》再度翻紅。（經紀人提供）

藝人吳鈴山18歲時因為在電視劇《愛》、《緣》演出腦性麻痺患者「康安」，從此與這名字形影不離超過25年，大多數人不知道他本名，路人見到他都叫「康安」。這一年多來，他因為演出三立《甘味人生》的反派議長「朱火爐」，再度翻紅，「25年了，去年初開始，終於很少人再叫我康安，大多改叫火爐、副議長，現在則被叫議長！」

不過，最近他除了「朱火爐」，又多了個哭笑不得的綽號「503」，還有粉絲為了能否叫他「503」而吵得不得開交。正巧南韓錢總統朴槿惠日前鋃鐺入獄後，囚衣號碼也是「503」，他於是截新聞圖片寫下心聲：「我叫吳鈴山，很多人都喜歡用數字稱呼我為503，因為基於禮貌，我實在不想與人家爭論說這樣我很像囚犯！終於朴槿惠哭了，因為她也不喜歡人家叫她503。」

他說，之前在《甘味人生》有場戲是他要進入病房，結果病房號剛好是「503」，他當時覺得有趣，便在病房前拍照，自我揶揄「跟我名字很像」，從此無心插柳，部分粉絲開始習慣叫他「503」，他雖然心裡覺得這樣叫很像囚犯，但也不以為意，不過近來竟有粉絲為了能否叫他「503」吵起來，甚至連他本人都被憤怒的粉絲殃及。他苦笑說，如果真能選擇綽號，寧可被叫503，起碼比較貼近自己的本名，「大家都叫我康安、議長或朱火爐。路人叫得出『吳鈴山』的比例大概只有10分之1吧！」

「康安」雖然聲名大噪，讓他紅了超過25年，他卻為了這角色而付出不少職業傷害，「我青春期來得比較晚，演這角色時才18、19歲，正是我開始長高時，剛演出時只有160幾公分，演了兩年多後長到172公分，卻因為長期學腦麻患者右邊扭曲的姿勢，施力不當，造成左右腳大小不一、長短腳、脊椎側彎、左右肩不平衡。直到這兩年開始健身運動，才稍微平衡回來。」

(中時)