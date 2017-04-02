夏都春宴 比基尼辣妹電音中熱舞男孩嘶吼

比基尼舞者穿著清涼熱舞。（周綾昀攝）

比基尼舞者炒熱氣氛。（周綾昀攝）

比基尼舞者炒熱氣氛。（周綾昀攝）

比基尼辣妹熱舞，台下的男孩拚命高呼嘶吼。（周綾昀攝）

比基尼舞者炒熱氣氛。（周綾昀攝）

在夏都沙灘酒店舉辦的「夏都春宴」，今預計湧進超過2000人，而台上的比基尼妹子，穿著清涼熱舞，讓台下前排的男孩拚命高呼嘶吼，氣氛嗨到高點。

雖今年墾丁音樂季首日稍顯冷清，不過今天晚上人潮與車潮瘋至，整個墾丁大街塞滿人車，且公有停車場幾乎塞滿沒有剩餘空位，還有不少車輛在門口大排長龍。

(中時)