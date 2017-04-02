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申辦手機不成，敞篷車男竟持刀狠砸店家，被路過民眾拍下。(翻攝自網路)

申辦手機不成，竟持刀狠砸店家！42歲邱姓男子今下午近5點到桃園區中正路一間手機通訊行，稱要申辦門號，但因證件不齊全，無法申辦，遭店家拒絕後，竟掏出疑似裝飾用刀的長型鐵條，砸壞展示櫃後逃逸。

路過民眾拍下他手持鐵條走出店門口、站在紅色敞篷跑車旁的照片，稱他開著敞篷車逃離現場，轄區桃園警分局同安所獲報，立即派員前往，店長也提告毀損，警方鎖定邱姓男子積極查緝中。

(中時)