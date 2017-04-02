台灣國際攝影沙龍暨先行者紀念展開展

「台灣國際攝影沙龍暨台灣攝影先行者紀念展」即起至4月16日在文化局開展。(蔡依珍攝)

「台灣國際攝影沙龍暨台灣攝影先行者紀念展」即起至4月16日在文化局開展。(蔡依珍攝)

「台灣國際攝影沙龍暨台灣攝影先行者紀念展」即起至4月16日在文化局開展。(蔡依珍攝)

「台灣國際攝影沙龍暨台灣攝影先行者紀念展」即起至4月16日在文化局第二展覽室及2、3樓畫廊盛大開展，共展出112件作品，希望透過攝影記憶城市，成為攝影同好交流平台，歡迎民眾踴躍參觀。

桃園市長鄭文燦在開幕茶會上說，攝影家具有敏銳心靈，經常以作品呈現對台灣的關懷，此次展覽中展出台灣攝影先行者「快門三劍客」的鄧南光、李鳴鵰作品，以及40多件日治時期桃園知名「林寫真館」負責人林壽鎰等大師的作品，他們以鏡頭記錄台灣社會市民生活及自然風光，為台灣寫實主義派攝影先驅，並為台灣攝影精神立下標竿。

台灣攝影學會由客家文化才子鄧南光先生在1960年代創立，由其作品可看出時代足跡，透過攝影將城市意象與記憶流傳，是非常珍貴的歷史材料，可從當中看出當年的市民生活、地景、街景等。本次紀念展不僅讓市民看見過去時代，也向攝影前輩致敬，因為有他們的攝影快門，才能為台灣記錄歷史，增加城市深度。

鄭文燦指出，桃園人口年輕，但城市各處一樣充滿歷史，包括東門、西門、南門、北門等地名有其歷史遺跡，過去日治時期，政府及仕紳也在桃園各地包括桃園至新莊、桃園至大園、桃園至大溪、中壢至觀音等路線設置輕便鐵道，透過歷史照片，可還原當時的市民生活及城鄉特色。

桃園充滿活力及各式題材，攝影展透過快門記錄社會、呈現台灣特色，未來桃園會舉辦更多攝影競賽，讓更多人看見台灣及桃園，呈現每個年代值得保存的記憶。

文化局副局長唐連成說，台灣攝影學會多年來一直是帶動台灣攝影風氣的重要推手，從1960年代鄧南光先生創會至今已走過數十載，深耕台灣攝影不遺餘力，近年更積極主辦國際攝影沙龍，促成國際攝影交流的平台，本次展覽為紀念推動台灣攝影藝術的老前輩們，展出台灣攝影先行者的珍貴老照片，供攝影愛好者一睹前輩們的風采。

「台灣國際攝影沙龍」競賽分為藝術組與自然組，藝術組呈現藝術創作的多元性，在題材選擇、技術運用與創作手法上皆充分展現攝影師欲傳達的藝術理念；自然組作品則以紀實方式呈現生態樣貌，可在作品中看見攝影師對土地與自然環境的關懷，觀者也可跟著攝影師的鏡頭遨遊世界。

本次展覽展出攝影沙龍藝術組及自然組共112件得獎作品，以及台灣攝影先行者「快門三劍客」鄧南光、李鳴鵰（與張才，本次未展出），與日治時期桃園知名「林寫真館」負責人林壽鎰等前輩40餘件作品，歡迎一同來欣賞攝影鏡頭中迷人的世界，活動詳情請上桃園市政府文化局官方網站查詢。

(中時)