地中海480難民獲救 新生嬰兒逃過一劫
人道救援組織船隻昨天在地中海中部進行搜救行動時，救起超過480名難民，其中包括一個出生才四天的娃娃，令經常見到難民溺斃的救援人員大受鼓舞。
路透社報導，搜救人員發現兩艘橡皮艇在利比亞城鎮塞卜拉泰（Sabratha）北方約22浬處漂浮，每艘船上都擠了超過200名難民，他們來自北非與中非國家，以及斯里蘭卡和葉門。塞卜拉泰是利比亞人蛇集團目前最常利用的出發地點。
這項搜救行動由西班牙非政府組織「主動張開雙臂」（Proactiva Open Arms）進行，持續約三小時，獲救難民已轉移到由拖網漁船改裝的救援船上，可望在今天下午抵達義大利西西里港市奧古斯塔（Augusta）。
將獲救嬰兒由橡皮艇送到救援船上的26歲志工凱爾維多（Daniel Calvelo）說：「一周之前，我首度在地中海撈起一具死屍，這次我帶來的是新生命。」
嬰兒的母親是29歲的奈及利亞人，34歲的父親則來自迦納，他們也安全獲救。這對夫婦在利比亞住了超過兩年，在知道有孩子後決定偷渡到歐洲。
父親歐希恩（Richard Ohene）告訴路透社：「我們想前往法國或德國，我們的家庭在那裡才有前途。」1060402
(中央社)
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