巴基斯坦神壇傳血案 20信徒慘遭虐殺

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巴基斯坦警方表示，旁遮普省一座神壇的管理員和兩名共犯今晨遭到逮捕，他們涉嫌對20名信徒下藥，然後使用棍棒和刀子，凌虐並殺害他們。

旁遮普省（Punjab）警方說，這起血案發生在薩果達市（Sargodha）附近一座伊斯蘭教蘇菲派（Sufi）神壇，他們已逮捕包括管理員瓦希德（Abdul Waheed）在內的三名嫌犯。

GEO電視台報導，據地方官員表示，瓦希德說，他所以會殺死信徒，是因為他們兩年前毒殺了主持神壇的聖人古加爾（Muhammad Ali Gujjar）。他也告訴警方，如果他不殺他們，他們可能會毒死他。

報導中說，死者中包括古加爾的兒子，而且有六位死者出自同一家庭。

確實犯案動機還不清楚，但有些官員表示，主嫌有精神問題，以往也曾對信徒使用暴力。

地區警察首長哈米德（Zulfiqar Hameed）告訴法新社：「嫌犯似乎有偏執狂，精神錯亂，否則就可能與爭奪神壇的控制權有關。」警方還在持續調查此案。

當地警察局長卓雅（Shamshir Joya）表示，受害人的衣服破損而且沾有血跡，喪命前似乎曾遭下藥。

他說：「我們懷疑受害人遇害前曾被下了迷藥，但我們還在等待鑑識人員提出報告，以確認這項疑點。」

卓雅表示，這座神壇是建於兩年半前，瓦希德曾任國家選舉委員會員工，他在神壇完成後接管。

此案另有四人受傷。薩果達市醫院的醫師海德（Pervaiz Haider）告訴路透社，大部分死者都是頸部後面遭到重擊。受害者屍體上有棍棒和短刀留下的傷痕。

地方救護機構官員夏哈（Mazhar Shah）表示，瓦希德每個月會見信徒一或兩次，還會使用暴力「治療」他們。「他有時會除掉他們的衣服，用火燒他們。」

電視台播出的畫面顯示，這座圓頂的白色神壇地處綠色的田野中，庭院內散布鞋子、衣物和床單，周圍可見警車和警員。

旁遮普省宗教事務廳長奎德里（Zaeem Qadri）表示，情報機構、警方與地方政府正在由各方面調查此案。他表示，宗教廳管理全省約552處神壇，但這座神壇並未登記。1060402

(中央社)