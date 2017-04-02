沖繩海島婚禮 劉亮佐明娶趙小僑：我18輩子修來的福氣！
演藝圈才子劉亮佐（阿斗）與小他12歲的趙小僑愛情長跑6年多，去年12月登記結婚，3日下午3點將在日本沖繩的鑽石海洋教堂舉辦浪漫海島婚禮。即將當新娘子的趙小僑卻一刻不得閒，她笑說，自己是容易操勞的個性，2日忙到凌晨2點多才睡、4點就起床，然後就是身兼領隊、司機加上婚禮統籌的概念，「斗哥開一台車、我開一台車，然後操心大家到機場了嗎？check in了沒？等下吃飯要吃什麼？路要怎麼走？」所以她一抵沖繩、進到飯店就覺得快掛了，只想先睡一覺！
劉亮佐心疼地說，這場海外婚禮最辛苦的就是小僑，「她個性貼心、細心，也閒不下來，喜歡當leader，她隨時要聯繫5群人，根本是所有人的聯絡人，她還帶著電腦，晚上要打明天婚禮的計畫總表！從沒見過這麼忙碌的新娘子」！他感動表示，除了不斷謝謝她，不知道還能講什麼，「她真的是零缺點的女生，我這是18輩子修來的福氣」！
兩人的海外婚禮有50位親友同行，完全沒有邀請藝人朋友參與，其中一半成員都是劉亮佐的兒子劉子銓（銓銓）的同學及家人，劉亮佐說，這次親友團包括銓銓3歲的幼稚園同學家庭，以及幼稚園到國中同學家庭，因為小孩子們一起長大，家長也很熟，他們原本就有個「一直玩一直玩」群組，經常國內、海外到處玩，因此這次也有8個家庭同行。婚禮因為有廠商贊助婚紗、攝影師、場地、化妝等，他私人花費約百萬。
趙小僑對銓銓視如己出，兩人情同母子，感情親密到令人稱羨，小僑一開心就會親銓銓，銓銓開心時也喜歡抱著小僑、聞她頭髮。連劉亮佐的媽媽都說，從來沒見到一個女人對於不是自己親生的小孩這麼愛，身邊的人都被她散發的強烈母愛深深感動。
(中時)
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