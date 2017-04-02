美族群報告：台裔美國人教育程度最高

圖為出生於台灣的川普政府運輸部長趙小蘭，她與5個妹妹全畢業於哈佛等名校。（美聯社）

雖然白人在美國政經界獨領風騷，但美國一項研究報告指出，亞裔美國人與太平洋島人族群的教育素養最高，其中又以台裔美國人所受教育程度最高，高達74.5%比例的台裔美國人擁有學士以上學歷。

根據華盛頓公平成長中心日前一份研究報告，包括印度裔、菲律賓裔、台裔、日裔、韓裔、中裔亞裔族群中，以台裔美國人的教育素養最高，高達74.5%比例台裔美國人擁有學士以上學位，其次是印度裔，馬來西亞裔名列第3。

報告分析，亞裔族群有51%的比例擁有學士以上學位，遠遠超過白人、非裔美國人、印地安裔以及拉丁裔族群，名列第2的白人族群只有剛好超過30%的比例。

在家庭年收入中位數部份，亞裔族群約為7萬4000美元，也在各大族群中居冠；再分析亞裔族群，則以印度裔收入最高，逾10萬美元，菲律賓裔名列第2，台裔美國人排名第3，約為8萬美元。

(中時電子報)