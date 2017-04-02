網紅＋直播＋電商 將成陸電商發展新藍海

大陸的行動網路直播經過2年極速狂飆之後，有專家預期今年將「觸及天花板（到頂的意思）」。為了殺出紅海並改良體質、擴大營收，今年「網紅+直播+電商」將成為電商發展新方向，希望能開闢另一個新藍海。

2016年被稱為「網紅元年」「網絡直播元年」。儘管現在AppStore還能看到許多直播App，但這些常來自於固定的幾家公司，例如喵播、水晶直播等直播App，背後的公司都是秀場始祖9158母公司天鴿互動。

騰訊科技企鵝智酷發布的《2017中國網路視頻直播行業趨勢報告》顯示，直播用戶月人均使用時間長度，由去年下半年的203分鐘下降至今年年初的182分鐘。艾瑞諮詢的報告則顯示泛娛樂直播用戶規模已經「觸及天花板」，大家都忙於尋找出路。

市場上的主流直播玩家基本分為三類，一是滿足用戶娛樂訴求的泛娛樂直播，就是現在的直播平台，例如陌陌直播的女主播、天鴿互動的陪伴經濟，都是幫助用戶打發時間、排遣寂寞。二是滿足用戶資訊獲取需求的泛資訊直播、直播版的微博、一直播、映客、花椒等平台都屬於這一類。另一類是不同行業的直播應用，例如電商App推出了直播頻道，希望讓直播成為一種導購形式。

儘管直播領域的三大上市公司陌陌、YY和天鴿互動主營直播都屬於第一類，但2016年也發現用戶打賞能力正在被挖掘殆盡。陌陌第四季用戶單季ARPU值（每用戶平均收入）從289.15元（人民幣，下雨吾）升到383.96元。天鴿互動去年第四季ARPU值達到181元，成長率11.7%。但預計今年移動直播的秀場打賞收入成長將放緩，並達到頂端。

為了突圍，已有平台的營收模式開始不依賴打賞，反而加入了營銷、直播電商等進行更多嘗試，希望可以去賺品牌的錢，而不是讓用戶掏錢。就以去年為例，雷軍通過十幾家視頻網站和直播APP發布小米的新款無人機產品，直播一小時後平台在線人數突破40萬。網路紅人張大奕在淘寶直播中上線「吾歡喜的衣櫥」直播，2小時成交額達到近2千萬元。隨著直播行業的不斷發展，越來越多的直播平台向第三種模式轉型。

(旺報)