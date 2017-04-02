春光無限 陸國家信辦關停18家違規直播

大陸網路直播夯，一些網路主播為衝高收視率，衣服越穿越少已經不稀奇，不但露點露毛挑戰尺度，有的連軍服警服都上陣。大陸國家互聯網資訊辦公室接到網民舉報，「紅杏直播」、「蜜桃秀」等18個直播類應用有違法違規行為，已會同有關部門依法在應用商店下架並關停服務。

去年，山東一名14歲國中男生，陷入色情直播不能自拔，一個多月便花費5千元（人民幣，下同）給數名裸聊女子發紅包，本案經舉報後，騰訊公司目前已查明封停涉及該宗事件的19個色情直播QQ群、31個相關群主和管理員帳號。大陸中國文化部去年就已加強監管，並公布違規查處名單，有1萬多名主播及多家知名平台名列其中，但處罰規處罰，網路直播亂象依然未解。

「許多網路主播為了『拚場面』，將相關法令拋諸腦後，無論能播或不能播，全都透過網路傳送出去。」網友向大陸有關單位檢舉指出，許多已違反《互聯網資訊服務管理辦法》《互聯網直播服務管理規定》等法律法規，對青少年健康成長帶來惡劣影響，不能再等閒視之。

例如一些主播利用平台大肆傳播違法違規內容。有的網路主播身穿軍隊警察制服，甚至佩戴軍銜警銜臂章等；有的衣著暴露、行為極具挑逗性；有的直播時發布私人微信、QQ，誘導粉絲至社交平台進行色情交易等，有如無政府狀態。

(旺報)