別再燒了！竹縣2天雜草火警超過30件
清明連假長達4天，新竹縣消防局近2日已接獲30起以上雜草火警，消防分隊往返山區，為掃墓民眾引起的火警「滅火」，呼籲民眾謹記口號「四不二記得」，不要任意焚燒雜草、不讓冥紙飛揚，也要「記得」撲滅餘燼等。
新竹縣消防局指出，自4月1日至今天下午為止，轄內一共接獲30起以上雜草火警，多半是因掃墓引發，儘管清明時節是火災高峰期，也呼籲民眾須提防，以免造成火勢蔓延。
「四不二記得」口號為：「不」任意焚燒雜草、「不」隨意丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，以及「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，呼籲民眾在為先祖掃木、慎終追遠時，也不忘維持公共安全。
近兩日，值勤消防隊員來往各公墓、山區撲滅火勢，有基層消防員透露，光昨天1個上午就跑了4件墓地火警，在詢問民眾「為何不隨手撲滅時」，民眾還無辜的說「我怎麼知道會燒起來」、「沒有帶水」，讓消防員十分無奈。
(中時)
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