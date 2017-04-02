一日兩敗 富邦5連敗

中華職棒Lamigo桃猿今天在桃園與富邦悍將進行雙重戰，桃猿午場先靠著黃浩然在9局下敲出再見安打，以5比4逆轉擊敗悍將；晚場同樣演出逆轉秀，6比5再勝，讓悍將吞下5連敗。

悍將在開季拿下2連勝後，連續敗給中信兄弟與桃猿，與桃猿的3連敗更遭到橫掃，苦吞5連敗。

午場桃猿黃浩然演出單場雙響砲加再見安打，隻手幫助桃猿取勝；晚場換悍將吳宗峻也有單場雙響砲的表現，幫助悍將一度以4比3超前。

可惜悍將牛棚再度失守，8局下黃勝雄先是被陳俊秀敲出二壘安打，再保送朱育賢，悍將再換上張耿豪，結果被劉時豪一棒轟出逆轉的3分砲。

悍將雖然在9局上靠著陽冠威與胡金龍的連續安打追回1分，可惜後繼乏力，再以1分飲恨。1060402

(中央社)