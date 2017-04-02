陸愚人節新聞 張藝謀將執導冤案電影

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針對陸媒報導，導演張藝謀可能籌拍中國當代冤案代表之一的「聶樹斌案」，中國大陸最高人民法院第二巡回法庭透過微信公眾號回應說：「這個消息不實，純屬愚人節新聞」。

「聶樹斌案」當事人聶樹斌1995年4月底被執行死刑，此案經事後追兇翻案，大陸最高人民法院2016年12月2日改判無罪，並啟動追責和國家賠償。

2017年3月，河北省高級人民法院作出賠償決定，向聶樹斌的賠償請求人聶學生、張煥枝支付賠償金合計人民幣268萬1399元，創大陸精神賠償新高。

上海澎湃新聞報導，中國新聞周刊1日報導，據知情人透露，聶樹斌案將拍成電影。此事是最高人民法院第二巡回法庭庭長、負責聶樹斌案再審的法官胡雲騰力主促成的。目前，劇本的前期籌措工作已經開始。

知情人並透露，最高人民法院希望導演張藝謀能導演此片，已在接洽中。

針對中國新聞周刊的報導，最高法第二巡回法庭2日透過微信公眾號「第二巡回法庭」發出「澄清聲明」指出，此消息不實，純屬愚人節新聞。

聲明稱，「第二巡回法庭審理聶樹斌案受到媒體廣泛關注和報導，我庭表示感謝。但愚人節期間，有媒體說我庭力促將聶樹斌案拍成電影，此為不實消息。」

「我庭沒有將聶樹斌案拍成電影的想法、做法，更沒有和大導演合作之事。純屬愚人節新聞，姑作笑談！」

新華社之前報導，聶樹斌是河北人，1994年被認定姦殺河北石家莊康姓女子，在1995年被石家莊市中級人民法院判處死刑。雖然他提出上訴，仍在當年執行死刑。

事隔10年後的2005年，其他案件的被告人王書金自承是這起案件真凶，聶樹斌的家人開始申訴，經過許多法律過程後，2016年6月最高人民法院決定提審此案。

中國大陸最高人民法院2016年12月2日公開宣判，宣告撤銷原審判決，改判聶樹斌無罪，理由是原審判決「事實不清、證據不足」。包括當初的作案時間、作案工具、被害人死亡時間和死亡原因都不能確認。

另外，聶樹斌被逮捕後的前5天訊問筆錄缺失，案發後的前50天內多名重要證人詢問筆錄缺失等。1060402

(中央社)