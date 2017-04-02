大甲媽祖回鑾 嘉和國小扯鈴隊「風火輪」共襄盛舉
大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾，南投縣嘉和國小扯鈴隊應邀演出，恭逢盛會，讓學童感受傳統宗教慶典的熱鬧氣氛；而小朋友滑直排輪同時扯鈴，首度公開演出，猶如「風火輪」也讓沿途的香客、觀眾驚艷不已！
嘉和國小扯鈴隊歷年來，在國內參加大小比賽得獎無數，享有盛名，還曾赴美國、大陸、越南等國家表演；今年元宵節期間，南投縣政府邀請重慶「銅梁火龍」來台，璀璨非凡的花火颳起旋風，當時，嘉和國小扯鈴隊也和火龍連續4場同台演出！
大甲鎮瀾宮媽祖回鑾，嘉和扯鈴隊再度應邀參與踩街表演，由校長王勝吉、主任張惠宴等師長，及家長會長林新健帶隊，師生、家長和志工大動員，敲鑼、打鼓、扯鈴各有所司，充分展現團隊精神。
張惠宴表示，今年除了技藝超群的學姐擔綱演出，更結合扯鈴與直排輪，讓小朋友在滑行時扯鈴，需要技巧、難度更高，卻也更有可看性，精彩的演出贏得熱烈的掌聲，也讓小朋友充滿信心和成就感！
(中時)
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