春吶「瘋狗」樂團 4個大四生用生活唱自己的歌

瘋狗首次在春吶演出，和台下近30名觀眾打成一片。（周綾昀攝）

瘋狗首次在春吶演出，和台下近30名觀眾打成一片。（周綾昀攝）

瘋狗首次在春吶演出，和台下近30名觀眾打成一片。（周綾昀攝）

瘋狗樂團首次在春吶演出。（周綾昀攝）

瘋狗是由4個大四大男孩組成。（周綾昀攝）

首次來春天吶喊演出的創作型樂團「瘋狗MAD DOG」是由團長兼鼓手張奡、主唱宏儒、吉他手阿凱與BASS手阿罕組成，4個大四的大男孩在春吶場上嗨玩音樂，這是他們首次站上春吶舞台，就台上台下打成一片，他們笑說，秘訣就是「創作貼近生活」。

負責作詞的阿凱說，目前樂團已創作近20歌曲，全部都是貼身發生的真實故事，其中今天演出的歌曲「野人」，則是述說他不久前，在大學聯誼烤肉晚會上，遇見1個令他小鹿亂撞的女孩，不過他只記得對方的名字。

「心情很複雜，就像野人」阿凱說，後來他加那女孩的臉書，聊天卻不熱絡，最後更在圖書館被已讀不回，讓一顆心沈到谷底的他當場做出這首歌曲，後來他知道，女孩也有參加今年春吶演出，因此演出時拚命「掃描」台下有沒有那個「她」，難掩落寞的他最終沒能等到那女孩的出現。

「一個樂團在台灣會解散，其實真的很正常。」談及大四的他們，即將出社會，可能面臨解散問題，張奡說，因為台灣的環境，只能用熱情支撐，宏儒則因打工大二時被退學，當時他們以為這就是樂團的盡頭，不過家住台中的宏儒，卻每周都固定搭車北上練團。

4人笑說，他們陸續都有唱「台下空無一人的LIVE HOUSE演出」，今天首次到春吶，台下有近30個觀眾隨著他們的音樂一起搖，那感覺真的是很難以言喻的感動，也會繼續朝美國加州天團「嗆辣紅椒」的目標前進，這時他們的臉上，正掛著堅定無比的眼神。

(中時)