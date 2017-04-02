蘇志燮唱Rap 見面會嗨變夜店趴
出道20週年的韓星蘇志燮今晚登台見粉絲，見面會下半段變夜店趴，蘇志燮大唱Rap，帶來13首歌曲，High翻全場；安可現身觀眾席引起騷動，上台後立刻關心有沒有粉絲受傷。
蘇志燮2004年以韓劇「對不起，我愛你」走紅，近年演出韓劇「主君的太陽」、「我的維納斯」，人氣翻漲。第3度來台辦粉絲見面會，晚間在台北國際會議中心登場，與2300名粉絲同樂。
見面會分成兩段，蘇志燮與粉絲聊天、送完特製香水及禮物後，在台上自拍大合照，粉絲舉起應援手幅，祝賀蘇志燮20週年，以及新片「軍艦島」大賣。
接著見面會變成夜店趴，蘇志燮戴墨鏡登台，與嘻哈團體Soul Dive、DJ Juice唱「Boy Go」，粉絲站起來跟著High，唱完「Such a Story」，蘇志燮大喊「台灣你們真的是最棒的」，這段只要開心玩就好。
換穿胸前寫有「TWENTY 20」無袖背心，蘇志燮以嘻哈打扮現身，High唱「Eraser」，蘇志燮特地走到台下，粉絲爭相握手，站在台上時也伸出手臂，讓台下粉絲搶摸，後來還把擦汗毛巾丟給粉絲。
蘇志燮頻頻向台下比讚，甜喊「蘇太太們，我好想念妳們」，引起全場尖叫；安可時蘇志燮從觀眾席現身，立刻讓粉絲陷入瘋狂，走回台上後，蘇志燮擔心有粉絲推擠受傷，連忙問「都沒事吧」，直喊度過非常幸福時間，真的很難忘。1060402
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。