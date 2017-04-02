隨機傷人 新光三越台南中山店驚傳割頸意外

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在百貨公司犯下隨機傷人的柯女，被台南市警方強制送醫。(曹婷婷攝)

逛百貨公司竟遭人割頸！新光三越百貨台南中山店今天傍晚5時許發生駭人割頸意外，38歲柯姓女子在2樓持利刃畫傷邱姓女顧客後頸後逃逸，經百貨公司櫃姐一路尾隨並報警，警方隨後在12樓逮捕柯女。

疑有精神疾病的柯女落網後，甚至質問警察為何抓她？警方在她手提的袋子找到疑似作案工具的剪刀、螺絲起子，認定是隨機傷人事件，將她強制送醫。

警方調查，這起百貨公司隨機傷人案發生傍晚5時32分，柯女在二樓女裝部攻擊邱姓女子，做案過程全被監視器拍下。邱姓被害人當下不知道發生什麼事，直到櫃姐提醒，用手摸後頸，才知道自己濺血。

(中時)