「旅行蹤」專為旅人規畫 打造專屬自由行程
自助旅行當道，喜歡出國航空旅遊的人，經常在網路搜尋行程，資訊多到不知如何選擇，現在業者推出一款APP「旅行蹤」，懶得自己規畫的人，可以直接複製網路上的行程表，電腦掃描後，景點營業時間、官網、照片等相關訊息通通看得到，連交通方路徑也都規畫好。
「旅行蹤」自去年7月推出「行程規畫」正式版後，受到自由行旅客的喜愛，每周有將近1,000位新用戶加入，臉書粉絲團已達3萬7千多人。自助旅行當道年代，「旅行蹤」整合Google關鍵字比對，只要點選要去的國家、地點、旅行天數，系統就能整合相關網站、部落客文章，即刻就能條列出專屬的旅遊行程，適合工作忙碌但又想出國度假的懶人們。
除了自由行，想出國跟團的民眾只要在APP上，勾選想去的景點美食，系統就會自動配對，旅行社就會提供行程、報價，民眾再挑選適合的旅行社，留下聯絡方式就可以了。
旅行蹤創辦人林建任表示，平台上的旅行社都是「中華民國旅行業品質保證協會」的嚴選會員，民眾可安心選擇．目前已有44家旅行社加入這項服務，包含易飛網、燦星旅遊、金龍旅遊、信安旅遊、東南旅行社等。未來也將持續建構和航空公司合作，讓自由行和跟團民眾都能利用APP輕鬆旅行。
(工商)
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