新垣結衣輸了 她奪最喜歡女演員No.1

新垣結衣。(取自《月薪嬌妻》官方推特)

NON。(取自NON官方部落格)

日本女星新垣結衣憑著《月薪嬌妻》爆紅，超可愛的短髮俏麗外型更是吸引一票PTT鄉民爭相搶叫「我老婆」。然而《週刊文春》近日就公布一份以6900名線上雜誌會員為調查對象的票選結果，想不到在最受歡迎女演員項目，人氣正旺的新垣結衣竟然敗給了NON（原名：能年玲奈）僅居於亞軍。

憑著《小海女》走紅的能年玲奈，後來因為經紀公司發生合約糾紛，導致演藝事業中斷，並在去年改名為NON再次出發。令人驚訝的是，能年玲奈雖然沉寂多時，但人氣絲毫未退，在此次調查中以超越新垣結衣近2倍的票數，拿下最受歡迎女演員冠軍，第3名為綾瀨遙。

另外，因為SMAP解散形象大傷的木村拓哉，則是以壓倒性的票數，拿下最討厭男演員第一名。

【最受歡迎女演員】

1位:NON

2位:新垣結衣

3位:綾瀨遙

4位:滿島光

5位:天海佑希

6位:波瑠

7位:石原里美

8位:木村文乃

9位:北川景子

10位:松隆子

【最討厭女演員】

1位:泉品子

2位:廣瀨鈴

3位:前田敦子

4位:藤原紀香

5位:有村架純

6位:石原里美

7位:澤尻英龍華

8位:高畑充希

9位:西內瑪麗亞

10位:吉田羊

【最受歡迎男演員】

1位:玉木宏

2位:阿部寬

3位:木村拓哉

4位:高橋一生

5位:堺雅人

6位:草彅剛

7位:菅田將暉

8位:山田孝之

9位:山下智久

10位:松阪桃李

【最討厭男演員】

1位:木村拓哉

2位:坂上忍

3位:藤岡靛

4位:福山雅治

5位:山崎賢人

6位:草彅剛

7位:堺雅人

8位:向井理

9位:水谷豐

9位:東出昌大

(中時電子報)