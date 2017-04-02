新垣結衣輸了 她奪最喜歡女演員No.1
日本女星新垣結衣憑著《月薪嬌妻》爆紅，超可愛的短髮俏麗外型更是吸引一票PTT鄉民爭相搶叫「我老婆」。然而《週刊文春》近日就公布一份以6900名線上雜誌會員為調查對象的票選結果，想不到在最受歡迎女演員項目，人氣正旺的新垣結衣竟然敗給了NON（原名：能年玲奈）僅居於亞軍。
憑著《小海女》走紅的能年玲奈，後來因為經紀公司發生合約糾紛，導致演藝事業中斷，並在去年改名為NON再次出發。令人驚訝的是，能年玲奈雖然沉寂多時，但人氣絲毫未退，在此次調查中以超越新垣結衣近2倍的票數，拿下最受歡迎女演員冠軍，第3名為綾瀨遙。
另外，因為SMAP解散形象大傷的木村拓哉，則是以壓倒性的票數，拿下最討厭男演員第一名。
【最受歡迎女演員】
1位:NON
2位:新垣結衣
3位:綾瀨遙
4位:滿島光
5位:天海佑希
6位:波瑠
7位:石原里美
8位:木村文乃
9位:北川景子
10位:松隆子
【最討厭女演員】
1位:泉品子
2位:廣瀨鈴
3位:前田敦子
4位:藤原紀香
5位:有村架純
6位:石原里美
7位:澤尻英龍華
8位:高畑充希
9位:西內瑪麗亞
10位:吉田羊
【最受歡迎男演員】
1位:玉木宏
2位:阿部寬
3位:木村拓哉
4位:高橋一生
5位:堺雅人
6位:草彅剛
7位:菅田將暉
8位:山田孝之
9位:山下智久
10位:松阪桃李
【最討厭男演員】
1位:木村拓哉
2位:坂上忍
3位:藤岡靛
4位:福山雅治
5位:山崎賢人
6位:草彅剛
7位:堺雅人
8位:向井理
9位:水谷豐
9位:東出昌大
(中時電子報)
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