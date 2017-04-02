他的55元早餐只收30元 老闆娘沒算錯錢
基隆1名獨居阿伯時常光顧明德二路1間早餐店，每次都點55元餐點，老闆娘卻只收30元，默默將差額放進收銀台，這份限定對象的豬肉堡加蛋配中杯熱奶茶，讓網友倍感溫暖。
老闆娘吳巧瀅開店1年半來，這名阿伯時常都會來光顧，但因阿伯表達能力不好且行動不便，每次用餐都點豬肉堡加蛋配中杯熱奶茶，原價55元的餐點，吳巧瀅為了不讓阿伯自尊受損，每次都只收30元，差額25元自行吸收。
吳巧瀅低調行善，開店至今只有員工知道，但有網友也點了相同餐點，一開始懷疑店家坑人，錄下影片後詢問吳巧瀅，才讓這段善事曝光。吳巧瀅當時笑臉回應，「因為他是老人家，每次都會算他比較便宜，之後我們會再貼錢回收銀台，造成您觀感不佳，不好意思。」
店裡員工第一次發現時，還以為老闆娘算錯價錢，第二次忍不住詢問，才得知吳巧瀅低調行善，心想「怎麼會有這麼善良的老闆娘，這麼窩心」，從此以後員工都心照不宣，阿伯點餐都只算30元。
吳巧瀅說，她來自單親家庭，從小就是父親一路拉拔長大，大學畢業後，父親希望她能找份穩定工作，但她想開店學做生意，且能在第一線與顧客互動，感受到人的溫暖，才會申辦青年創業貸款開了早餐店。
談到創業辛苦，吳巧瀅忍不住感傷說，原本父親還想拿出退休金幫忙，但創業就像賭博，輸了就全盤皆輸，初期更是無時無刻都在想著早餐店，甚至還會失眠，好在現在生意逐漸穩定，也獲得父親認同，未來她也會全力以赴，將最美味、溫暖的料理，帶給每位顧客。1060402
(中央社)
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