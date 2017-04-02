清明假期 華北將現重度汙染天氣
受汙染物排放和不利天氣影響，大陸京津冀及周邊地區3日至6日將出現中至重度汙染。其中，北京、天津、山西部分城市、河南省北部地區和太行山沿線城市空氣品質可能出現重度汙染。
新華社今天報導，中國大陸環境保護部大氣環境管理司有關負責人2日表示，針對這次重污染天氣，環保部將做好聯防聯控，已向北京市、天津市、河北省、山西省、河南省政府發函，通報空氣品質預測預報訊息。
環保部也向上述省市提出預警提示建議，要求各地根據當地實際情況，及時發佈相應級別預警，切實做好各項應急措施。
另外，針對大陸華北部分地區3日起將出現的重汙染天氣，環保部已派出7個機動督查組，赴北京、天津、河北、河南、山東等地開展現場督查。
大陸環保部預測，根據現有氣象資料分析，預計8日前後汙染情形緩解，環保部會隨時追蹤蹤研未來的天氣狀況。1060402
(中央社)
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