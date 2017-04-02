杜拜高樓慘遭祝融肆虐 火勢已獲控制

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杜拜最大購物商場附近正在施工的摩天住宅大樓今天發生火災，當局表示，消防人員已控制火勢；這是杜拜一連串高樓慘遭祝融肆虐的最新一起事件。

路透社報導，這起火災發生於今天清晨，大火和濃煙直竄天際，吞噬阿拉伯聯合大公國房地產建商艾瑪爾（Emaar）負責興建的1棟60層樓高的塔樓。

這棟建築物座落於備受購物者和觀光客歡迎的地區，消防人員與大火搏鬥期間，周圍道路關閉禁止通行。

杜拜媒體辦公室（Dubai Media Office）在推特推文說，火勢稍後已獲得控制，目前正在進行冷卻作業，沒有傳出人員傷亡。

半島電視台（Al Jazeera）報導，火災發生於清晨6時30分前後（台北時間上午10時30分），消防人員向火場灌注水柱時，建築物基底不斷冒出火焰。

推特用戶AntheaAyache推文說：「我今晨在杜拜市中心拍下的火災影片。所幸目前並未傳出人員傷亡。」（譯者：中央社劉文瑜）1060402

(中央社)