統一晚場再勝 本週橫掃中信

中職統一今天晚間再以11比6擊敗中信，不但在今天的雙重戰中1日兩勝，也在本週兩隊交手的3連戰中，以3連勝橫掃中信。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊與中信兄弟隊的比賽，今天在新莊棒球場進行雙重戰，首戰中信因為牛棚失守慘遭逆轉，以4比7敗給統一。

晚間的比賽，統一1上先聲奪人，中信則在1下立刻追平，但統一2上靠買嘉儀的陽春彈和唐肇廷帶有打點的安打，再以3比1領先。

統一4上靠兩個保送、兩支安打再添兩分，以5比1領先，5上更是大舉進攻，包括陳傑憲、林志祥兩支兩分打點安打，加上鄭鎧文的高飛犧牲打，統一連拿5分，以10比1領先。

落後的中信終於在6下追回1分，7下再靠張志豪、林智勝、蔣智賢、彭政閔各帶回1分，將落後追到4分差。

9上統一陳傑憲在1出局後敲出安打，兩出局後蔡奕玄再敲出帶有打點安打，統一以11比6領先。

最後一個半局中信沒有拿下分數，終場統一以11比6擊敗中信，連同午場的比賽，統一1日兩勝，在本週的交手中橫掃中信。1060402

(中央社)