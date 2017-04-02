洪心騏初先發獲MVP 生涯首勝獻天上的媽媽

洪心騏優質先發奪生涯首勝。（統一獅提供）

「媽，妳看到了嗎？我拿下勝利了。」統一獅23歲新秀洪心騏去年加入中職，球技、態度都獲教練團肯定，今年開季就爭取到一軍先發輪值，而今天（2日）他生涯初先發面對中信兄弟，投出6局失2分表現，拿下勝投和單場MVP，洪心騏用好表現獻給天上的母親。

洪心騏過去和媽媽有約定，「要好好在棒球路上努力，有一天在職棒場上發揮」，但媽媽在他國三那年過世，來不及看到這一刻，洪心騏不僅把對媽媽承諾放在心中，如願站上職棒殿堂後也選擇媽媽出生年「63」為背號，「相信媽媽一直跟在我背後支撐著我，她是我最大的力量。」

儘管洪心騏是選秀第8輪才被選進，但加入球隊後的積極態度讓黃甘霖讚譽有加，去年冬季聯盟和今年熱身賽都有不錯表現，開季就站上一軍，還獲得先發機會，洪心騏沒辜負大家的期待，生涯初先發主投6局，被敲出6支安打（1轟），送出6K，失2分，以優質先發奪勝。

能在首場先發就有亮眼表現，洪心騏透露，自己在前幾場比賽就有觀察對方打者，針對對手的打擊內容做研究，上場後就專注在每顆球上，並相信捕手的暗號，此戰控球狀況還不錯，隊友打擊、守備也很幫忙。

(中時電子報)