台灣羽球一哥周天成 印度公開賽亞軍
台灣「羽球一哥」周天成今天在世羽聯超級系列印度公開賽中，面對世界排名第4的丹麥好手安薩爾森（Viktor Axelsen）以直落兩盤嚐敗，仍拿下生涯中第二個超級賽亞軍。
周天成賽後接受中央社記者訪問時說，這次比賽覺得自己速度比對手慢，對手的攻擊及各方面都給他很大壓迫感，時間上也未控制好，因此打起來綁手綁腳，將會回去好好檢討，期待下次賽事能拿到更好成績。
總獎金高達32萬5000美元的世羽聯（BWF）超級系列賽（World Superseries）等級印度公開賽（YONEX SUNRISE India Open），從3月28日起在印度羽球協會羽球場舉行6天，今天進行決賽。
周天成一開局就先馳得點拿下1分，但之後安薩爾森不斷糾纏，甚至祭出近身球讓周天成回防不及，首局第一次技術暫停以7比11落後。
此外，由於全場印度觀眾為安薩爾森的加油聲不斷，即使駐印度代表田中光伉儷和一些台灣朋友大聲為周天成加油，仍被印度觀眾呼叫聲浪掩蓋，也讓整場氣勢倒向安薩爾森這邊。
安薩爾森在在首局救球時，不慎右膝蓋擦傷流血，醫療人員趕緊處理，讓比賽時間稍微中斷，但安薩爾森重回球場後，卻似乎沒有受到影響，最後周天成以13比21輸掉首局。
第二局開打，周天成剛開始屢屢得點，以4比1小幅領先，但之後卻被安薩爾森強攻逆轉，周天成最後以10比21再度吞敗，讓安薩爾森拿走冠軍獎盃和2萬4375美元及9200積分。
周天成則拿下生涯超級賽的第二座亞軍獎盃，與期待的生涯超級賽第二冠擦身而過。
為了答謝印度觀眾的熱情，安薩爾森賽後除向觀眾致意外，立刻把這場比賽的球拍和相關配件全丟往觀眾席，讓印度觀眾更加為之瘋狂。
田中光伉儷在賽後，也到後台恭賀周天成拿到亞軍，並期待他下次比賽能有更好的表現，為國爭光。1060402
(中央社)
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